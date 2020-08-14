Минск, , 03:13 — REGNUM Все задержанные во время акций протеста в Минске буду освобождены 14 августа до 6:00, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел республики — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков.

Он также опроверг сообщения об избиениях задержанных, находящихся в минских следственных изоляторах.

«Никаких издевательств не было», — сказал Барсуков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что задержанных во время протестов граждан Белоруссии начали освобождать 13 августа. Из СИЗО в Жодино под Минском ночью были выпущены более 150 человек, еще несколько групп покинули изолятор на улице Окрестина в Минске ближе к полуночи.

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