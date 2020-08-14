Североморск, Мурманская область, , 03:11 — REGNUM На Северный флот 13 августа вернулся самый большой участник Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге — Кронштадте атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) «Орёл». Об этом пресс-служба Северного флота сообщает на сайте Минобороны РФ.

После участия в праздновании Дня ВМФ, атомоход за две недели прошёл из Балтийского моря через Северное, Норвежское и Баренцево моря. За время похода североморцы отработали ряд задач в подводном и надводном положении.

По прибытии подводников ждёт кратковременный отдых, после которого экипаж подводного ракетного крейсера вернётся к выполнению плановых «мероприятий боевой подготовки летнего периода обучения».

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой визит в город-порт Алжир и 13 августа вышел в Средиземное море.

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