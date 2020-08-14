Вашингтон, , 02:45 — REGNUM Министерство юстиции США выявило в Йельском университете (штат Коннектикут) дискриминацию поступающих на учёбу белых и американцев азиатского происхождения. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство уведомило университет о том, что выявило незаконную дискриминацию белых абитуриентов и американцев азиатского происхождения в нарушение закона о гражданских правах 1964 года. Это результат двухлетнего расследования, начатого в связи с обращением группы американцев азиатского происхождения», — говорится в заявлении Минюста.

В документе отмечается, что в результате расследования в министерстве пришли к выводу о том, что расовое и национальное происхождение для данного университета является определяющим критерием при ежегодном приеме на учёбу новых студентов.

«Для большинства абитуриентов из числа белых и американцев азиатского происхождения вероятность поступления составляет от одной четвёртой до одной десятой по сравнению с заявителями из числа афроамериканцев с такими же академическими данными», — резюмируется в заявлении Минюста США.

Как сообщало ИА REGNUM, американская актриса и телеведущая Эллен Дедженерес принесла извинения сотрудникам своего шоу за проявления расизма и незаконные увольнения. Ранее медиахолдинг WarnerMedia начал проверку «Шоу Эллен Дедженерес» после того, как его сотрудники пожаловались на незаконные увольнения и расистские высказывания в их адрес.

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