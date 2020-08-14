Лондон, , 02:43 — REGNUM Власти Великобритании возобновили обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну из Франции, Нидерландов, Монако и ряда других государств и территорий. Об этом министр транспорта Великобритании Грант Шэппс 13 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Данные показывают, что мы должны исключить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, Тёркс, Кайкос и Арубу из нашего списка стран, с которыми были открыты транспортные коридоры, чтобы снизить уровень заражения коронавирусом. Если вы прибудете в Великобританию из этих стран после 04:00 субботы, вам необходимо будет самоизолироваться в течение 14 дней», — написал Шэппс.

Напомним, что Великобритания не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса, ограничившись введением для лиц, прибывающих из-за рубежа, обязательного режима двухнедельной самоизоляции. С 10 июля требование карантина было отменено для более чем 50 стран. С 26 июля власти Великобритании начали расширение списка стран, для пребывающих из которых карантин вновь становится обязательным.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 1148 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 312 789. Суммарное количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Великобритании достигло 46 628.

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