Берлин, , 02:00 — REGNUM Белорусский посол в Берлине Денис Сидоренко был вызван в МИД Германии для разъяснений позиции немецких властей о ситуации с президентскими выборами в Белоруссии, сообщает газета Bild.

По информации издания, дипломат прибыл в ведомство во второй половине дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хейко Маас призвал «усилить давление» на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за событий последних дней в республике.

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