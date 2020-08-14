Берлин, 14 августа 2020, 02:00 — REGNUM Белорусский посол в Берлине Денис Сидоренко был вызван в МИД Германии для разъяснений позиции немецких властей о ситуации с президентскими выборами в Белоруссии, сообщает газета Bild.
По информации издания, дипломат прибыл в ведомство во второй половине дня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хейко Маас призвал «усилить давление» на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за событий последних дней в республике.
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