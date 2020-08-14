Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Обязательное ношение масок в США, которое необходимо объявить в стране, может спасти 40 тысяч жизней в течение трех месяцев, заявил вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден, 13 августа передает телеканал CBS.

Политик на расчеты Колумбийского университета. По его словам, в случае, если бы в разгар распространения нового коронавируса в США Белый дом отреагировал быстрее, хотя бы на неделю раньше, то можно было бы уберечь около 30 тысячи жизней, а на если на две неделе — от 51 до 56 тысяч.

Байден надеется, что американский президент Дональд Трамп «извлек уроки» из этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Джо Байден подверг критике Дональда Трампа за игнорирование рекомендации о ношении защитной маски.

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