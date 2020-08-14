Минск, , 01:32 — REGNUM Группы людей, задержанных во время протестов в Белоруссии, продолжают покидать изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, сообщают 13 августа пользователи в белорусских соцсетях.

На опубликованных ими видео показано, что на выходе из СИЗО задержанных встречают аплодисментами, однако те просят их не делать этого, опасаясь применения силы правоохранительными органами против тех, кто остался внутри.

Вечером из изолятора были выпущены две небольших группы, около пяти и более десяти человек. Некоторых увезли на машинах скорой помощи в связи с полученными ранее побоями.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что активистки в Минске второй день подряд проводят акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.