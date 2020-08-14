Тегеран, , 09:03 — REGNUM 13 августа министр энергетики Реза Ардаканян объявил, что министерство запустит 196 проектов стоимостью 34 000 миллиардов туманов ($82 млн) к концу текущего иранского календарного года (закончится 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ардаканян выступил с речью на церемонии открытия двух крупных проектов в приграничных провинциях на западе страны. Говоря о проектах, Ардаканян отметил, что они приведут к четырехкратному росту цен на сельскохозяйственную продукцию.

Президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл два крупных проекта по почвам и воде, а также современным ирригационным системам в провинциях Илам и Керманшах на западе страны. Одной из целей осуществления этих проектов является сокращение последствий засухи и развитие сельского хозяйства в пограничных провинциях.