Тегеран, , 09:09 — REGNUM 13 августа президент Ирана Хасан Рухани торжественно запустил два крупных проекта по почвам и водоснабжению, а также современным ирригационным системам в провинциях Илам и Керманшах на западе страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония инаугурации состоялась в режиме видеоконференции. Одной из целей осуществления этих проектов является сокращение последствий засухи и развитие сельского хозяйства в вышеупомянутых провинциях.

За последние месяцы президент Ирана запустил несколько важных крупных проектов по всей стране. По его словам, открытие данных проектов содействует развитию экономики и улучшению благосостояния населения Исламской Республики.

Согласно замечаниям, сделанным недавно министром нефти Ирана Биджаном Зангане, до конца иранского года (завершится 20 марта 2021 года) планируется открытие 17 нефтехимических проектов.