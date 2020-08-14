Тегеран, , 09:18 — REGNUM 13 августа посол Ирана в Париже Бахрам Касеми считает, что INSTEX (инструмент поддержки торговых обменов) должен быть нацелен на противодействии односторонней политике США и их незаконным действиям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Европейский Союз, который заинтересован в многостороннем мире, должен приложить больше усилий, чтобы быть верным своим обязательствам», — написал Касеми в своем твиттере.

В ходе состоявшегося телефонного разговора президентов Ирана и Франции Касеми заявил, что диалог является отправной точкой для вступления в новые периоды сотрудничества в русле достижения лучшего взаимопонимания, принятия более эффективных мер по обеспечению глобального мира и безопасности и решению различных региональных проблем.

Посол отметил, что беседы станут хорошим способом сблизить точки зрения по различным международным вопросам.

«Опыт хорошо научил нас, что идеальным способом служить общим интересам и развивать сотрудничество в любой области является диалог и обмен мнениями», — написал посол.