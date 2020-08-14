Тегеран, , 09:30 — REGNUM 12 августа посол России и постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем послании раскритиковал попытки США использовать механизм Snapback против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 августа.

«Мы надеемся, что в администрации США есть разумные люди, которые не хотят компрометировать свою страну на международной арене авантюризмом вроде попыток инициировать Snapback против элементарного здравого смысла», — написал Ульянов в своем Twitter-аккаунте.

Ульянов опубликовал свое послание в ответ на сообщение помощника советника по национальной безопасности США Ричарда Голдберга, в котором он утверждал: «В соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН США могут подать жалобу, чтобы запустить процесс snapback; представить свою собственную резолюцию; использовать двойное вето с целью заставить голосовать; либо наложить вето на свою собственную резолюцию, чтобы запустить snapback».

«Попытки США пересмотреть положения резолюции СБ ООН 2231 об ограничениях торговли оружием с Ираном контрпродуктивны и неоправданны», — говорится в сообщении. «Реальный путь укрепления стабильности в Персидском заливе — это начало прямого диалога, направленного на установление коллективной безопасности в регионе», — отметил Ульянов.