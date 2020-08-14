Тегеран, , 09:36 — REGNUM 12 августа спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф в послании поздравил своего сирийского коллегу Хаммуда Саббаха с его переизбранием, заявив, что Иран продолжит оказывать поддержку сирийскому правительству и народу. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 августа.

Калибаф заверил своего коллегу, что иранский и сирийский парламенты продолжат стратегическое взаимодействие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Он также подчеркнул важность поддерживания и развития экономического сотрудничества парламентами двух стран.

Калибаф передал свое приветствие президенту Сирии Башару Асаду, а также уважаемому сирийскому народу, выразив надежду на дальнейшее позитивное и конструктивное сотрудничество двумя государствами в различных областях, представляющих взаимный интерес. Он пожелал здоровья и успехов Саббаху, сирийским законодателям, а также правительству.