Ла-Пас, , 01:15 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес 13 августа подписала закон о переносе на 18 октября парламентских и президентских выборов, ранее одобренный парламентом страны. Церемония подписания транслировалась телеканалом Bolivia TV.

Закон устанавливает окончательную дату голосования на выборах — 18 октября, а также вводит уголовную ответственность для тех, кто может попытаться перенести выборы на более поздний срок.

Принятие парламентом закона приветствовал бывший президент Боливии Эво Моралес.

«Законодательное собрание утвердило закон, гарантирующий выборы в Боливии с указанием крайнего, окончательного срока, который не может быть перенесён, который защищает от возможных уловок международными гарантиями; и что более важно — он предотвратит новое кровопролитие», — написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы в Боливии должны были состояться 6 сентября 2020 года, но боливийский ЦИК предложил перенести их на 18 октября из-за связанных с пандемией коронавируса карантинных ограничений. Это было сделано без соблюдения правовых процедур — без согласования с депутатами, в результате чего в стране начались массовые протесты.

13 августа законопроект о переносе даты выборов в Боливии на 18 октября был поддержан нижней палатой боливийского парламента.

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