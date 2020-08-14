Тегеран, , 09:39 — REGNUM 12 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании подчеркнул тот факт, что США отчаянно ищут поддержки в своей борьбе против Исламской Республики Иран (ИРИ), цепляясь за позицию генерального секретаря Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«США так отчаянно ищут и хотят продемонстрировать поддержку других стран, что цепляются за личную позицию ССАГПЗ, полученную путем принуждения», — написал Зариф в своем твиттере. «Все знают, что большинство субъектов в регионе (даже ССАГПЗ) не подпишутся на это», — отметил он.

В подтверждение своих слов Зариф сослался на интервью катарского представителя министерства иностранных дел Мутлака Бен Маджида аль-Кахтани, в котором он сказал: «Позиции Совета сотрудничества стран Персидского залива обычно формулируются совещанием министров иностранных дел государств-членов, а не через заявления генерального секретаря».

«Согласованные позиции Совета сотрудничества стран Персидского залива обычно публикуются на совещании министров иностранных дел государств-членов, а не через заявления генерального секретаря, которые представляют собой мнение только Генерального секретариата», — подчеркнул он.