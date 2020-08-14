Тегеран, , 09:39 — REGNUM 12 августа президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что США не вправе использовать механизмы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«США всегда стремились разрушить СВПД», — сказал Рухани, назвав недавнее предложение американских властей противовесом резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и СВПД.

«Согласно резолюции, эмбарго на поставки оружия Ирану должно быть снято с 18 октября», — сказал он, отметив, что если США примут против страны какие-либо меры, такой шаг станет явным примером нарушения резолюции. Президент подчеркнул, что остальные участники ядерной сделки должны соблюдать требования СВПД и резолюции 2231 СБ ООН.

«США не имеют права использовать механизм СВПД, поскольку страна более 2 лет назад вышла из соглашения», — подчеркнул иранский президент.

Президент также отметил необходимость европейских действий по активизации экономических отношений с Ираном и сотрудничеству в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).