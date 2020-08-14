Москва, , 00:35 — REGNUM На прошедшей неделе 46 летательных аппаратов иностранных государств (35 самолётов-разведчиков и 11 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 14 августа опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО шесть раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 342 лётные смены на 77 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 800 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 15,5 тыс. практических мероприятий на 140 полигоне. Проведено около 2,2 тыс. занятий по вождению, из них 48% ночью. Десантниками было выполнено около 10 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты около 600 солдат и сержантов. Поступили на военную службу 25 офицеров.

В рамках гособоронзаказа отремонтированы и поставлены в войска боевые машины пехоты БМП-3.

Как сообщало ИА REGNUM, российский истребитель Су-27 не допустил нарушения воздушного пространства страны самолётом разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США. После того, как Су-27 приблизился к американскому воздушному судну и опознал его, самолет-разведчик развернулся и улетел в обратном направлении.

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