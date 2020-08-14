Алжир, , 00:28 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой визит в город-порт Алжир и 13 августа вышел в Средиземное море. Об этом пресс-служба Северного флота сообщает на сайте Минобороны РФ.

В ходе посещения столицы североафриканского государства, длившегося три дня, экипаж корабля пополнил запасы продовольствия, пресной воды и отдохнул от несения ходовой вахты. В связи со сложной эпидемической обстановкой в Алжире для экипажа не проводились экскурсии и другие культурно-массовые мероприятия, выход в город был ограничен.

С начала дальнего похода для североморцев это было первое посещение иностранного порта. Запланировано, что корабль совершит в ряд средиземноморских стран ещё несколько деловых заходов.

«Посещение Алжира и других стран российским кораблём проводится с целью поддержания международного военно-морского сотрудничества. Одной из основных задач дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» является демонстрация Андреевского флага и обеспечение военно-морского присутствия Российской Федерации в регионе», — отмечается в заявлении пресс-службы Северного флота.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море. На следующей неделе корабль совершит первый из серии запланированных на время похода деловых заходов в порты стран средиземноморского региона.

Читайте также: БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл в Атлантике противолодочные учения

Читайте ранее в этом сюжете: БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в Средиземное море