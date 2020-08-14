14 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Главное требование Запада к Лукашенко в этих «переговорах» — это назначение премьер-министром республики нынешнего главу МИД Белоруссии Макея, так как, согласно белорусской Конституции, если президент по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности, то полномочия президента переходят премьер-министру.

Юрий Баранчик, , 00:17 — REGNUM Судя по тому, что происходит в республике — народ в ежедневном мирном режиме выражает протест против фальсификации выборов на улице, предприятия начинают бастовать, силовики гоняются за рядовыми гражданами республики и избивают их, власти в республике больше нет. Очередная «элегантная» победа обернулась болью, кровью, криками «фашисты» и массовыми протестами. Есть уже и жертвы.

Белоруссия

Вспомним, что происходило после предыдущих выборов президента. Лукашенко каждый день был на экранах телевизоров, рассказывая об очередной элегантной победе. Ермошина также была одной из главных действующих фигур телеэфиров, рассказывая кому и как стоит готовить борщ. Агитпроп не выходил из состояния бравурного коматоза.

Что мы видим сейчас? Лукашенко никто не видел уже по ТВ несколько дней. Ермошина молчит. Беспредел силовиков на улицах вызывает ответный и все больший протест. Начинают бастовать предприятия, ведущие предприятия республики — БелАЗ, МАЗ, Интеграл, Керамин, врачи, таксисты, сотрудники филармонии и актеры театров.

На этом фоне потоком идет информация о торгах с Западом, которую ведет как Лукашенко, так и его ближайшее окружение. Не вдаваясь в детали, констатируем главное — Запад продавливает Лукашенко на кадровые и иные перемены (они аналогичны тем, на которые должен был пойти в 2014 году Янукович) — образовать переговорную комиссию с Западом, сдать силовиков в окружении, назначить премьер-министром нынешнего главу белорусского МИД Макея.

Мол, за это Запад простит ему насилие в отношении народа, фальсификацию выборов и даст возможность спокойно уйти из власти. «Свежо предание, да верится с трудом». Янукович не продержался и суток после подписания аналогичного соглашения с западными послами, и так быстро, будучи еще президентом, удирал из страны, что только пятки сверкали.

Главное требование Запада к Лукашенко в этих «переговорах» — это назначение премьер-министром республики нынешнего главы МИД Белоруссии Макея, так как, согласно белорусской Конституции, если президент по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности, то полномочия президента переходят премьер-министру. А вот если премьер-министром Лукашенко назначит Макея, то Западу, собственно говоря, и Лукашенко становится не нужен.

Ибо Макей тут же подпишет все необходимые Западу документы (они уже готовы) по выходу Белоруссии из Союзного государства, по вводу войск НАТО на территорию республики и многие другие документы, которые позволят НАТО занять эту территорию пользуясь тем, что Лукашенко заигрался в свои игры.

Если Лукашенко сдаст силовиков и назначит Макея премьером — судьба его будет печальна. Ее уже озвучил несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало из Киева.