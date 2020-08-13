Рамалла , , 23:29 — REGNUM Об отзыве палестинского посла в ОАЭ после соглашения Эмиратов с Израилем сообщает 13 августа WAFA.

Соответствующее заявление сделал палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики. Посол Палестины отозван по указанию палестинского президента Махмуда Аббаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Палестины назвали договорённость ОАЭ с Израилем о нормализации отношений сделкой, организованной на американские деньги.

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