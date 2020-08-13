Манама, , 23:23 — REGNUM Правительство Бахрейна приветствует мирное соглашение между ОАЭ и Израилем, 13 августа сообщает государственное новостное агентство BNA.

Согласно заявлению государства Персидского залива, соглашение может остановить планы по «израильской аннексии» и повысит шанс на установление мира на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа ОАЭ и Израиль при посредничестве США заключили мирное соглашение и объявили о возобновлении дипломатических отношений.

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