Минск, , 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM».

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне продолжающихся после президентских выборов в Белоруссии протестов заявления сделали несколько официальных лиц страны.

В частности, высказались глава МВД Белоруссии Юрий Караев и спикер верхней палаты парламента этой страны Наталья Кочанова.

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