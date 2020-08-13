Рамалла , , 23:06 — REGNUM Договорённость с Израилем о нормализации отношений в Палестине восприняли как предательство, сообщил 13 августа журналистам официальный представитель палестинского президента Набиль Абу Рудейна.

По словам палестинского представителя, соглашение заключено «при спонсорстве США». Тем самым ОАЭ предали и Иерусалим, и «палестинское дело», и Аль-Аксу. Рудейн призвал братьев по вере не следовать примеру ОАЭ.

Напомним, Аль-Акса — это мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме, являющаяся третьей после мечети аль-Харам (Мекка) и Мечети Пророка (Медина) исламской святыней.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео предложил Палестине использовать соглашение Израиля и ОАЭ как шанс

Читайте развитие сюжета: Посол Палестины отозван из ОАЭ после соглашения Эмиратов с Израилем