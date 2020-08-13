Любляна, , 23:03 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американские войска могут появиться в Словении. Об этом он сказал сегодня после переговоров с премьер-министром этой страны Янезом Яншей.

Американские войска готовятся к переброске U.S. Army

По словам Помпео, США передислоцируют свои войска в Европе и вполне возможно, что части американских вооруженных сил могут появиться в Словении.

Напомним, что США приняли решение вывести часть своих войск их Германии. некоторые подразделения будут отправлены домой в США, некоторые в другие страны Евросоюза, в частности, в Польшу.

В Пентагоне заявили, что переконфигурация американских войск в Европе нужна для сдерживания России.