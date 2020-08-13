Женева, Швейцария, , 22:59 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на борьбу с коронавирусом в мире уйдет не менее $100 млрд, 13 августа сообщает пресс-центр ВОЗ.

С начала эпидемии COVID-19 во всех странах мира коронавирусной инфекцией заразились более 20 млн человек. Около 750 тысяч человек погибли от заболевания.

Экономический ущерб от эпидемии уже составляет триллионы долларов. При этом эпидемии «не видно конца», несмотря на победные заявления стран и транснациональных компаний о вакцинах против коронавируса.

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