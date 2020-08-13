Рига, , 22:58 — REGNUM Латвия не может проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года совместно с Белоруссией в сложившейся политической ситуации. Об этом заявил 13 августа премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Согласно планам, матчи чемпионата мира по хоккею, намеченного на весну следующего года, должны принимать Рига и Минск.

Накануне стало известно, что президент Международной федерации хоккея Рене Фазель поднял вопрос о целесообразности проведения турнира в Белоруссии в связи с протестами после президентских выборов в стране.

Как было заявлено, через две недели руководство федерации соберётся для принятия решения по данному вопросу, исходя из того, какая ситуация будет наблюдаться в Белоруссии к тому времени.

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