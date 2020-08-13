Минск, , 22:39 — REGNUM Александр Лукашенко поручил разобраться в обстоятельствах задержаний участников массовых акций протеста, охвативших Белоруссию. Об этом 13 августа в эфире государственного телеканала «ОНТ» заявила председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова.

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — сообщила спикер верхней палаты Нацсобрания Белоруссии.

Напомним, с 9 августа по всей Белоруссии проходят массовые акции протеста граждан, недовольных итогами президентской кампании. Они требуют новых честных выборов, их не устраивает продление правления Лукашенко.

При подавлении протестных выступлений задержано около 7 тысяч человек. По официальным данным один манифестант погиб. По неофициальным данным погибших намного больше.

В ходе состоявшейся 13 августа в Жлобине встречи жителей города с главой горисполкома прозвучало возмущение убийством сотрудниками МВД мужчины — его якобы избили до такой степени, что от полученных травм он умер. Было также заявлено о переполненности изоляторов в Минске, в связи с чем задержанных доставляют в Жодино, где местный изолятор тоже переполнен участниками протестных выступлений.

Тем временем в Белоруссии проходит общенациональная забастовка. В ней участвуют рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и других предприятий. Администрации заводов отрицают участие в забастовке. Местные жители сообщают в социальных сетях, что бастуют не все предприятия — отдельные участки и цеха. По факту ни одно предприятие полностью не остановилось.

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