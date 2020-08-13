Минск, , 22:37 — REGNUM Продолжающиеся протесты в Белоруссии — это не революция, что было бы потерей сложившейся системы, обеспечивающей безопасность в стране, заявил 13 августа белорусский министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.

Караев «Любая революция, любой хаос, слава богу, что до революции у нас ещё не дошло, порождает такой упадок жизни населения, прекращается работа экономики».

Караев «Правоохранительные органы перестают работать в таком режиме, а мы всегда гордились, белорусы, что наши правоохранительные органы обеспечивали спокойствие, нам завидовали все соседние страны, в том числе и те, которые как бы экономически и в прочих вопросах развитее нас. Но нашим безопасности и спокойствию завидовали все. Из-за чего мы его сейчас разрушаем, из-за каких целей эфемерных, непонятных?»

Глава белорусского МВД задал вопрос, ради чего всё это происходит и что при помощи протестов хотят улучшить.

Караев «Мы же ухудшим, мы разрушим всё, чем мы гордились».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что из задержанных в ходе беспорядков больше тысячи человек уже отпущены.

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