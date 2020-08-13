Минск, 13 августа 2020, 22:37 — REGNUM Продолжающиеся протесты в Белоруссии — это не революция, что было бы потерей сложившейся системы, обеспечивающей безопасность в стране, заявил 13 августа белорусский министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
Глава белорусского МВД задал вопрос, ради чего всё это происходит и что при помощи протестов хотят улучшить.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что из задержанных в ходе беспорядков больше тысячи человек уже отпущены.
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