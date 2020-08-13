Нью-Йорк, США, , 21:36 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заключение мирного соглашения между ОАЭ и Израилем, 13 октября сообщает агентство Reuters.

Антониу Гутерриш U.S. Mission Photo

Согласно заявлению официального представителя генсека ООН, Гутерреш приветствует «любую инициативу, которая может способствовать миру и безопасности на Ближнем Востоке».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США Дональда Трампа заключили мирное соглашение и объявили о восстановлении дипотношений.

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