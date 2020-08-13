Тегеран, , 21:28 — REGNUM Мирное соглашение между ОАЭ и Израилем является «позорным», 13 августа заявило иранское информационное агентство Tasnim.

Новостное агентство Tasnim считается рупором Корпуса стражей Исламской революции. Иранские официальные лица пока публично не комментировали сделку между ОАЭ и Израилем.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Израиль и ОАЭ достигли соглашения о нормализации дипломатических отношений. Посредником в заключении сделки стал президент США Дональд Трамп.

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