Иерусалим, , 21:27 — REGNUM Предложение посетить Иерусалим с визитом сделал израильский президент Реувен Ривлин наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну в заявлении, опубликованном 13 августа.

При этом Ривлин поздравил наследного принца, а также израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и американского президента Дональда Трампа с историческим событием — договорённостью между Израилем и ОАЭ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАЭ и Израиль достигли 13 августа договорённости о полной нормализации отношений. США выступали посредниками.

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