Вашингтон, 13 августа 2020, 20:50 — REGNUM Палестинской стороне предоставляется шанс договориться с Израилем о мире, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном 13 августа заявлении.
Комментируя договорённость Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений, американский дипломат назвал её «шагом в верном направлении».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о нормализации отношений. При этом в Абу-Даби заявили, что ждут от Израиля договорённости с Палестиной.
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