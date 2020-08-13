Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Палестинской стороне предоставляется шанс договориться с Израилем о мире, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео в опубликованном 13 августа заявлении.

Майк Помпео Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя договорённость Израиля и ОАЭ о полной нормализации отношений, американский дипломат назвал её «шагом в верном направлении».

Помпео «Надеюсь, что палестинцы также воспримут это должным образом — как историческую возможность мира и стабильности на Ближнем Востоке».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и ОАЭ при посредничестве США договорились о нормализации отношений. При этом в Абу-Даби заявили, что ждут от Израиля договорённости с Палестиной.

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