Абу-Даби, , 20:27 — REGNUM Достигнутое соглашение с Израилем — смелый политический шаг Объединённых Арабских Эмиратов, написал 13 августа министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш в Twitter.

Гаргаш «Не сомневаюсь, что большинство стран сочтёт наше соглашение с Израилем смелым шагом».

Он добавил, что без американской стороны «этого соглашения не было бы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о заключении соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между ОАЭ и Израилем заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Согласно этой договорённости, израильские власти должны приостановить аннексию территорий с еврейскими поселениями на Западном берегу Иордана.

Планируется ещё ряд соглашений между ОАЭ и Израилем, не касающихся напрямую политики: из сферы культуры, туризма, экономики, здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп объявил о заключении мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Читайте развитие сюжета: МИД ОАЭ назвал условие открытия посольства в Иерусалиме