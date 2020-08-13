Минск, , 20:11 — REGNUM Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев провёл встречу с председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе российской дипломатической миссии.

Как уточняется, переговоры состоялись накануне. «Стороны обсудили тему российско-белорусского межпарламентского взаимодействия и иные текущие вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, обсуждался ход подготовки к VII Форуму регионов России и Белоруссии, который должен пройти в Минске в конце сентября 2020 года.

Других подробностей о содержании переговоров в распространённом пресс-релизе не приводится.

Отметим, что по информации Telegram-канала «Незыгарь», Наталью Кочанову в Минске «называют возможным сменщиком» Александра Лукашенко. «Глава сената сегодня устраивает все стороны. Она возможный преемник. Минская Бурджанадзе», — заявил неназванный источник в окружении главы республики.

Как передавало ИА REGNUM, в Минске и других городах Белоруссии уже пятый день проходят массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко с результатом около 80%.