Милан, Италия, , 19:56 — REGNUM Если верны сведения о том, что правительство Италии в первые дни эпидемии вопреки рекомендациям специалистов отказывалось от введения карантина, то премьер-министра Италии Джузеппе Конте следовало бы арестовать, заявил в четверг, 13 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он добавил, что едва не «упал со стула», услышав, что «подобное предостережение было проигнорировано».

Ранее из расследования национальной службы гражданской обороны стало известно, что в марте 2020 года правительство Италии прислушалось к советам врачей и объявило ряд населенных пунктов «красной зоной», спустя более чем неделю после того, как эти советы прозвучали впервые.

В оппозиции считают это поводом для отставки правительства, ведь, по их оценкам, именно в эти дни и именно из-за этого промедления эпидемия вышла на новый уровень. Конте, в свою очередь, отмечает, что правительство неизменно следовало рекомендациям экспертов.

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По данным на 13 августа, в Италии умер 35 231 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 10). Выздоровели 202 923 человека, за день этот показатель увеличился на 226 (днем ранее — на 236). Число подтвержденных носителей выросло на 523 (днем ранее — на 481). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 252 235. В настоящее время заражены 14 081 человек — на 290 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.