Вашингтон, 13 августа 2020, 19:32 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл направился в Ливан, 13 августа сообщает агентство Associated Press.
Согласно заявлению Госдепа США, заместитель госсекретаря Майка Помпео должен убедить ливанские власти в «необходимости проведения фундаментальных экономической, финансовой и управленческой реформ» и «искоренения тотальной коррупции».
В настоящий момент Ливан охвачен протестами и беспорядками в связи с острым кризисом после взрыва 4 августа в порту Бейрута. Правительство Ливана во главе с премьер-министром Хасаном Диабом ушло в отставку.
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