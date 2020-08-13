Рим, , 19:03 — REGNUM В Италии в четверг, 13 августа, установили личности некоторых из депутатов местных собраний и региональных советников, ранее обратившихся в социальные службы за получением «антикоронавирусного» пособия в размере 600 евро.

Из восьми советников (средний уровень зарплат которых — 8000 евро в месяц) пятеро оказались представителями «Лиги» Маттео Сальвини. Лидер партии заявил, что эти граждане больше не войдут в избирательные списки «Лиги».

Первоначально предполагалось, что за пособием, по замыслу правительства предназначенного для лишившихся доходов, обратились депутаты национального парламента (зарплата — 14 тысяч евро в месяц), позже стало ясно, что речь идет о политиках другого уровня. Формально они не совершили нарушения закона, однако лидеры всех партий страны полагают, что такое поведение недопустимо.

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