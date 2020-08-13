Москва, , 18:51 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват американского военного самолёта над нейтральными водами Баренцева моря Об этом сообщили 13 августа в Национальном центре управления обороной.

Как сообщается, российскими средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем была обнаружена воздушная цель, приближаваяся к государственной границе России.

Для опознание цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж истребителя с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon Военно-морских сил США.

Отмечается, что после разворота американского самолёта от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Напомним, накануне в Минобороны России сообщали, что истребитель Су-27 поднимался на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем.

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