Минск, , 18:33 — REGNUM «Мы, нижеподписавшиеся ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Республики Беларусь, требуем: немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан; освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных», — сказано в опубликованном 13 августа обращении представителей научной общественности постсоветской республики.

Среди подписавших обращение — представители институтов Академии наук, вузов и других учреждений. В противостоянии силовиков с противниками продолжения правления Александра Лукашенко подписанты стали на сторону последних.

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«Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь)», — сказано в документе.

В обращении сказано про массовые фальсификации и многочисленные нарушения Избирательного кодекса во время президентской кампании 2020 года. По её итогам победителем с более чем 80% голосов объявлен Лукашенко.

«Во многих случаях члены комиссий покидали избирательные участки в сопровождении милиции и отрядов ОМОН, забирая с собой итоговые протоколы с целью воспрепятствовать ознакомлению с ними избирателей, что является грубейшим нарушением законодательства. Мы не доверяем официально озвученным результатам выборов и испытываем глубочайшее неудовлетворение тем, каким образом они были организованы и проведены», — сказано в документе.

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«Нас глубоко ранят и возмущают действия силовых структур Республики Беларусь, необоснованно применяющих в последние дни беспрецедентную по масштабу и жестокости силу по отношению к тысячам мирных белорусов. Использование спецсредств (резиновых пуль, светошумовых гранат, слезоточивого газа), водометов и другой спецтехники, а также применение физического насилия со стороны силовых структур во время мирных акций протеста против безоружных людей нарушает гражданские права, гарантированные 35 статьей Конституции Республики Беларусь. По информации официальных источников, в ходе мирных протестов погиб 1 человек и не менее 10 серьезно ранены. Мы требуем проведения независимого расследования каждого акта жестокости и насилия со стороны силовых структур», — цитирует издание «Онлайнер» обращение белорусских учёных.

Ограничение доступа к интернету они посчитали преднамеренным нарушением своих прав на доступ к достоверной и своевременной информации. Они призвали СМИ «воздержаться от употребления слов ненависти по отношению к представителям силовых структур и мирно протестующим гражданам».

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