Минск, , 18:31 — REGNUM Из 68 задержанных во время беспорядков в Белоруссии представителей СМИ 23 человека всё ещё находятся в руках правоохранительных органов.

Об этом сообщила 13 августа Белорусская ассоциация журналистов. Она зафиксировала 29 фактов насилия в отношении представителей СМИ.

Все данные приведены с 9 по 13 августа 2020 г. — то есть за время протестов, которые начались после выборов белорусского президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 августа, белорусское МВД пообещало не забирать журналистов во время протестов, за исключением тех случаев, когда представители СМИ будут препятствовать задержанию нарушителей закона.

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