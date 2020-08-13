Варшава, , 18:14 — REGNUM Двое задержанных во время беспорядков в Белоруссии граждан Польши будут освобождены сегодня, 13 августа, сообщает Польское агентство печати.

Соответствующую информацию предоставили польские дипломаты в Минске. По словам одного из представителей дипмиссии, двое из четверых поляков, которые пропали во время протестов в Белоруссии, нашлись.

Выяснилось, что они оштрафованы: один на 600, другой — на 900 белорусских рублей. По словам польских представителей, один из этих граждан — гость Белоруссии, чей приезд по личным делам совпал с выборами, другой — фоторепортёр.

Представители Польши добавили, что разыскивают ещё двух пропавших во время беспорядков в Белоруссии соотечественников.

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Напомним, организованные оппозицией беспорядки в Белоруссии продолжаются со времени выборов президента, принёсших победу действующему главе государства Александру Лукашенко.

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