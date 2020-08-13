Москва, , 18:05 — REGNUM «Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии и братского белорусского народа», — заявила 13 августа на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», — подчеркнула она.

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Захарова констатировала обеспокоенность Москвы ситуацией с массовыми выступлениями противников Александра Лукашенко. К сложившейся в другой части Союзного государства ситуации, считает официальный представитель МИД России, приложили руку некие зарубежные силы.

«Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти, — сообщила Захарова. — Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию».

Тем временем государственное телевидение Белоруссии акцентирует внимание на подготовке и участии в «массовых беспорядках» граждан России, на замеченных в районе этих событий автомобилей с российскими номерами. Совбез Белоруссии прямо обвинил Россию в засылке 33 «боевиков» и подготовке ещё двух групп «под Псковом и Невелем», якобы призванных дестабилизировать ситуацию в постсоветской республике.

Националисты также пытаются представить искажённую картину «мирных протестов», распространяя лживую информацию о якобы участии «россиян» в подавлении массовых акций протеста. Известная русофобка Светлана Алексиевич со ссылкой на националиста Анатолия Лебедько публично заявила о том, что «здесь много российского ОМОНа».

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Тем временем десятки граждан России остаются фактически в заложниках у Александра Лукашенко. Их обвиняют в намерениях участвовать в свержении власти в Белоруссии посредством подготовки и участия в массовых беспорядках, а также террористической деятельности.

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