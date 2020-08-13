Москва, , 17:57 — REGNUM Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его предполагаемых соучастников. ОБ этом 13 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Михаил Абызов Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

«В 2014 году Абызов с помощью соучастников мошенническим путём похитил денежные средства ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС») на общую сумму 4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В СК считают, что таким образом соучастники поставили под угрозу надёжность функционирования генерирующего оборудования «СИБЭКО» в рамках единой энергетической системы России. Кроме того, преступные действия повлекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии.

«Похищенные средства в полном объёме были выведены из России и помещены в банках на территории Кипра на рублёвых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению», — сообщают в СК.

Кроме того, по данным следствия, в 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций «СИБЭКО», оформленным на подконтрольные ему оффшорные компании, а сведения об этом скрывал в нарушение антикоррупционного законодательства.

«Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой, — говорится в сообзении. — Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера».

По данным СК, в общей сложности соучастниками экс-министра стали 15 человек. Четверо из них — Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян — в настоящее время находятся в международном розыске. Материалы уголовного дела в их отношении выделены в отдельное производство.

Остальным 12 фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлены окончательные обвинения по статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения», «Мошенничество в особо крупном размере», «Легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Коммерческий подкуп», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».