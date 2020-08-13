Вашингтон, , 17:52 — REGNUM ФБР присоединится к ливанским и международным следователям в расследовании массового взрыва в Бейруте, который произошёл 4 августа 2020 г., сообщает 13 августа Reuters.

Эмблема ФБР Fbi.gov

Об этом сообщил заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. По его данным, Ливан сам попросил подключить ФБР к расследованию трагедии в Бейруте.

Напомним, жертвами взрыва в порту ливанской столицы стали 172 человека, порядка шести тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

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