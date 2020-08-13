Вашингтон, 13 августа 2020, 17:52 — REGNUM ФБР присоединится к ливанским и международным следователям в расследовании массового взрыва в Бейруте, который произошёл 4 августа 2020 г., сообщает 13 августа Reuters.

Эмблема ФБР
Эмблема ФБР
Fbi.gov

Об этом сообщил заместитель американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. По его данным, Ливан сам попросил подключить ФБР к расследованию трагедии в Бейруте.

Напомним, жертвами взрыва в порту ливанской столицы стали 172 человека, порядка шести тысяч человек получили травмы различной степени тяжести.

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