Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Девять из десяти демократов одобряют выбор Камалы Харрис в качестве напарника кандидата на пост президента Джо Байдена, 13 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно опросу, проведенному для агентства поллстером Ipsos, 60% американцев, в том числе 87% демократов и 37% республиканцев, назвали выбор Харрис «важной вехой» для Соединенных Штатов.

Харрис популярнее Байдена среди совершеннолетних американцев возрастом до 35 лет: 62% опрошенных положительно относятся к Харрис, 60% сказали то же самое о Байдене. Женщины также охотнее поддерживают Харрис (60% поддержки против 53% у Байдена).

Опрос Ipsos проводился онлайн 11−12 августа среди 1000 взрослых граждан США, в том числе 389 республиканцев и 419 демократов. Интервал достоверности опроса составляет около 3%.

55-летняя Камала Харрис — дочь иммигрантов из Ямайки и Индии, сенатор и бывший генпрокурор штата Калифорния, а также бывший соперник Байдена на праймериз Демократической партии США.

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