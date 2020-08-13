Москва, , 17:29 — REGNUM Российским гражданам, которые планируют путешествия в Черногорию, нужно иметь в виду, что угроза рецидива массового заражения отнюдь не миновала. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 13 августа.

По словам дипломата, именно угроза массового заражения обуславливает сохранение в России профилактических и ограничительных мер и предельно аккуратный выбор иностранных направлений, открывающихся для перелетов.

Захарова отметила, что российские граждане годами составляли едва ли не основной контингент гостей в Черногории, и поэтому стремление черногорских властей хоть как-то компенсировать потери своей туристической отрасли вполне понятно. Тем не менее, граждане России должны учитывать то, что всеобщий режим эпидемии, который 21 июля был объявлен в этой курортной стране, действует до сих пор, добавила дипломат.

«Динамика распространения заболевания имеет волнообразную траекторию, и это не позволяет достоверно судить о реальной эпидемиологической обстановке», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России посоветовала гражданам оценивать при планировании поездок за рубеж ситуацию и с точки зрения логистики.

«Напомню еще раз, на сегодня из России открыто авиасообщение лишь с Турцией, Великобританией и Танзанией. Конечно, надо помнить о тех проблемах, которые были связаны с локдауном и невозможностью выехать из различных стран мира», — резюмировала Мария Захарова.

Напомним, что 7 августа в Черногории вступило в силу решение местных властей о либерализации режима въезда для граждан Российской Федерации, которая теперь включена в список государств в относительно благополучной эпидемиологической обстановкой.