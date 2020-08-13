Москва, , 17:14 — REGNUM Американское руководство использует Румынию как очередную площадку по созданию напряжённости у западных границ России, сообщила 13 августа журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом российский дипломат прокомментировала намерение Пентагона передислоцировать свой контингент из Германии в Румынию.

Она подчеркнула, что создание «дуги напряжённости» как цель НАТО в конечном итоге наносит вред европейским странам. Что касается Москвы, она не будет игнорировать этой американской провокационной тактики и участия европейцев в её реализации.

ИА REGNUM) просто тщательно взвесить все риски и серьёзно подумать о последствиях». Захарова «Мы советуем им (европейским участникам американской провокации — прим.) просто тщательно взвесить все риски и серьёзно подумать о последствиях».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выводимый из Германии американский контингент передислоцируется частично в Польшу, а частично — в Румынию.

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