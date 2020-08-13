Москва, , 17:08 — REGNUM Повторный тест на коронавирус у вице-премьера России Юрия Трутнева дал положительный результат. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Юрий Трутнев Kremlin.ru

Напомним, что о выявлении коронавирусной инфекции у вице-премьера Трутнева стало известно накануне вечером. Известно, что Трутнев сдал тест перед поездкой на Дальний Восток в рамках визита председателя правительства России Михаила Мишустина.

Теперь Трунев перейдет на удаленный режим работы и будет соблюдать самоизоляцию.