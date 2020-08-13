Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве внимательно следят за событиями, происходящими в Белоруссии после президентских выборов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, в Москве «обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов».

При этом Захарова отметила «беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнёрами на белорусские власти». «Прослеживаются отчётливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — заявила она.

Представитель МИД добавила, что российская сторона «призывает все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия».

Москва заинтересована в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии и рассчитывает, что «в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло», заключила Захарова.

Напомним, в Минске и других городах Белоруссии пятый день продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК результатами президентских выборов. На многих предприятиях страны, включая БелАЗ и МАЗ, сегодня начались забастовки. В результате силового подавления акций протеста пострадали уже сотни человек, тысячи человек задержаны.