Вильнюс, , 16:53 — REGNUM Ответной реакции ожидают в Литве от Белоруссии на предложенный вместе с Латвией и Польшей план по выводу из белорусского политического кризиса, сообщила 13 августа журналистам Аста Скайсгирите, советник литовского президента по внешней политике.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

Скайсгирите «Мы хотели бы как можно быстрее получить реакцию на предложение по деэскалации ситуации».

Представитель литовского президента отметила, что Вильнюс не будет оставаться в бездействии, если Минск никак не ответит на предложенный план выхода из кризиса: тогда из Прибалтики последуют другие меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, план по выводу Белоруссии из кризиса, разразившегося в стране после выборов президента, разработали и предложили Минску президенты Литвы, Латвии и Польши.

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