Минск, , 15:40 — REGNUM Представители дипломатических миссий стран Евросоюза прибыли к станции метро «Пушкинская» в Минске и возложили цветы на месте гибели участника протестной акции. По официальной версии, 33-летний минчанин погиб поздно вечером 10 августа от взрыва неустановленного предмета при подавлении протестного выступления.

Читайте на эту тему: Очевидец опровергает официальную версию гибели протестующего в Минске

Дипломаты стран ЕС возложили цветы на площадке у входа в подземный переход станции метро. До этого на место гибели манифестанта, протестующие принесли цветы и свечи. За несколько дней вся ограда около входа в подземный переход превратилась в сплошной венок из живых цветов.

Ежедневно на этой площадке противники продолжения правления Александра Лукашенко проводят свои собрания. Проезжающие водители подают звуковые сигналы.

Тем временем Европарламент и Еврокомиссия обсуждают расширение санкций против официального Минска. Они были существенно сокращены после поддержки Александром Лукашенко государственного переворота («майдана») на Украине в 2014 году.